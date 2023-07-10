Два района Новосибирска останутся без горячей воды на неделе

В двух районах Новосибирска на этой неделе отключат горячую воду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В двух районах Новосибирска на этой неделе отключат горячую воду. Неудобства придется испытывать жителям Дзержинского и Ленинского районов.

В четверг, 13 июля, стартуют гидравлические испытания теплосетей от ТЭЦ-5. Горячая вода пропадет более чем на 50 улицах в Дзержинском районе. Среди них − Гусинобродское шоссе, проспект Дзержинского, Красина и так далее.

− Максимальный срок отсутствия горячей воды – до 24 июля включительно, с учетом времени на ремонт, − сообщили в Сибирской генерирующей компании.

С 15 по 25 июля пройдут испытания в зоне ТЭЦ-2. Без горячей воды останутся жители улиц Ватутина, Выставочной, Котовского и других.

Полный список улиц, где отключат горячую воду:

Дзержинский район: Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина, 1-й, 2-й,3 -й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Трикотажный пер., 1-й, 2-й Доватора Геофизическая, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского, Малая Айвазовского, Промкирпичная, Васнецова, Волочаевская, Репина, Онежская, Якутская, Волжская, 1-я,2-я Юргинская, Авиационная, Волочаевский пер., Волжский пер., Лучезарная, Ползунова, пр. Дзержинского, Бродского, Промышленная, Электрозаводская, Гоголя, Комбинатский пер., Шекспира, Королева, Индустриальная, Комбинатская, Даурская, Красина, Глинки, Электрозаводской проезд, Партизанская, Планетная, Алейская, Светлая, Н.Островского, Крестьянская, Кольцова, Селезнева.

Ленинский район: ул. Планировочная, Котовского (от ул. Пермитина до ул. Блюхера), Ватутина, Горский жилмассив, улица Стартовая, Космическая, Выставочная, Блюхера, К. Маркса, часть ул. Вертковская в Кировском р-не, Геодезическая, Новогодняя, Н-Данченко (от пл. Лыщинского до ул. Ватутина) в Кировском районе, ж/к «Ясный Берег», «Восточный поселок», «Венеция», «Панорама», абоненты по ул. 1-я и 2-я Чулымская, Станиславского (от пл. Труда до пл. Станиславского), Дружбы, Петропавловская, Серафимовича (от ул. Титова до ул. Плахотного), Р-Корсакова, Пархоменко (от ул. Р-Корсакова до ул. Петропавловской), Котовского, Плахотного.

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