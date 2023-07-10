В Новосибирске возобновили уголовное дело против многодетной матери, избившей в лифте старшую по дому. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске возобновили уголовное дело в отношении многодетной матери, избившей в лифте старшую по дому. Ранее КП-Новосибирск писала, что суд вынес решение о прекращении дела в связи с отсутствием состава преступления. Пострадавшая Наталья, возмущенная таким решением, подала жалобу на действия судьи. Женщина добилась возобновления уголовного дела. Она надеется, что обидчица наконец ответит за нападение.

– У меня прошло заседание районного суда по жалобе на действия судьи. Судье вынесли выговор за халатное отношение к должностным обязанностям. На заседании присутствовала и соседка. Была с адвокатом. Она говорила, что в отношении нее нужно отменить уголовное дело. Меня снова поливала грязью. Заявила, что я самая агрессивная в доме. Говорила, что я якобы звоню ей на работу, матерю и ее, и ее детей…Якобы спокойно жить ей не даю, – рассказала КП-Новосибирск Наталья.

По словам женщины, судебное заседание назначили на 10 июля. Судят многодетную мать по части 1 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Напомним, конфликт произошел в лифте. Старшая по дому Наталья сделала соседке замечание из-за мусора. А та в ответ стала бить женщину на глазах своих детей. Она сломала Наталье нос. Также у пострадавшей диагностировали сотрясение. Случившееся попало на камеру видеонаблюдения.

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