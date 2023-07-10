Проезд по улице Бориса Богаткова в Новосибирске ограничат до 10 сентября

В Октябрьском районе Новосибирска введут временное ограничение движения транспорта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Октябрьском районе Новосибирска введут временное ограничение движения транспорта. С 10 июля часть улицы Бориса Богаткова сузят на семь метров.

Речь идет об участке от здания № 102 до здания № 90. Проезд там будет закрыт, сообщили в мэрии города.

Ограничение вводят по 10 сентября.

− Ограничение связано с проведением ООО «НТСК» реконструкции магистральной тепловой сети по улице Бориса Богаткова, − объяснили в пресс-службе муниципалитета.

Водителей призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее КП-Новосибирск писала об ограничениях по улицам Ватутина и Новогодней.

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