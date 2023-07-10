Новосибирцев предупредили о приближающейся магнитной буре

На новой рабочей неделе Новосибирск накроет магнитная буря.
Фото: Олег УКЛАДОВ
На новой рабочей неделе Новосибирск накроет магнитная буря. Ожидается она в четверг, 13 июля. Прогноз опубликован на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.
Произойдет магнитная буря уровня G1. Это значит, что колебания будут слабыми.
В другие дни магнитосфера будет спокойной. Судя по прогнозу, в следующий раз возмущения в магнитосфере Земли ожидаются 5 августа.
Если говорить о рекомендациях на период магнитной бури, то метеочувствительным людям стоит отказаться от чрезмерных физических нагрузок и акцентировать внимание на своем самочувствии.
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