«Услышал хруст как в фильме ужасов»: жители города Обь жалуются на подвал с тараканами-гигантами

Жители дома жалуются на нашествие тараканов-гигантов. Фото: "Город Обь Онлайн"

Жители дома на улице ЖКО Аэропорта, 27 в городе Обь под Новосибирском жалуются на нашествие гигантских тараканов в подвале. Сибиряки отмечают, что местная управляющая компания в курсе этого кошмара, но принимать меры не спешит.

— Мало того, что в подъезде нечем дышать из-за того, что там гадят собаки и кошки. Так теперь еще там появились тараканы-гиганты. Я проходил ночью мимо окна в подвал, услышал под ногами хруст — как будто в каком-то фильме ужасов. Включил свет и увидел, что в диаметре 10 сантиметров все было в тараканах: маленьких и огромных. Боюсь представить, что творится в самом подвале. Думаю, что без химзащиты туда лучше не входить, — написал местный житель в паблике ВКонтакте «Город Обь Онлайн».

Местные жители отмечают, что неоднократно писали заявления в местную управляющую компанию по поводу антисанитарии в подвале. Но реакции на них не последовало.

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