Жара и грозы: в Новосибирске 10 июля потеплеет до +28 градусов

Синоптики обещают жару и грозы.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В Новосибирске в понедельник, 10 июля, потеплеет до +28 градусов. Однако, по прогнозам синоптиков, ночью разбавят жару дожди и грозы.
— Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, гроза, днем преимущественно без осадков, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ночью температура воздуха составит +14…+16 градусов, днем потеплеет до +26…+28 градусов. Северо-Западный ветер будет дуть со средней скоростью 3-8 метров в секунду.
Схожий прогноз дают и синоптики Яндекс. Погоды. Они обещают новосибирцам температуру воздуха в районе +20…+25, а также облачную погоду без осадков.
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