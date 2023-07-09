Новосибирцы заметили на дереве около Горбольницы необычного зверька: биолог объяснил, кто это

Новосибирцы заметили на дереве около Горбольницы необычного зверька. Фото: "АСТ-54"

Новосибирцы заметили на дереве около Горбольницы необычного зверька. Сибиряки сфотографировали его и выложили в сеть, приняв за сбежавшего домашнего хорька.

— На территории горбольницы бегает хорёк. Может, у кого убежал? — написали очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Местные пернатые в панике, опасаются за свои гнёзда.

Мы спросили биолога Алексея Яновского о том, что за гость посетил территорию около больницы. Оказалось, что к домашним питомцам он не имеет отношения.

— Судя по рыжему окрасу меха на фото колонок. Это один из видов систематической группы куницеобразных, которые широко распространены в лесах и лесостепи НСО Новосибирской области. Самые большие из наших норковых — это барсук и росомаха. Значительно мельче их — с небольшую кошку — это два вида хоря: соболь норка куница. Еще мельче — колонок, солонгой горностай и совсем мелкая — ласка, — рассказал КП-Новосибирск ученый. Это, в общем-то, сугубо лесной зверек, который редко забегает в населенные пункты. В середине лета подросший молодняк таких зверьков стремится заселить новые территории. Поэтому и колонки могли появиться в пригородных и городских лесах сами по себе. Вряд ли этот зверек сбежал у кого-то из клетки.

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