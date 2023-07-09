Пропавшую в Новосибирске 21-летнюю красотку нашли в СИЗО: она попала туда вместе с парнем

В Новосибирске завершились поиски 21-летней девушки с модельной внешностью. Фото: предоставлено подругой девушки
В Новосибирске завершились поиски 21-летней девушки с модельной внешностью, пропавшей при странных обстоятельствах. Тревогу забили подруги красавицы, когда после 26 июня она перестала выходить на связь. В воскресенье, 9 июля, стало известно, что сибирячка нашлась. Но не совсем в стандартном месте.
— Девушка находится в СИЗО вместе со своим парнем, — рассказал КП-Новосибирск источник. — Ее арестовали по статье, связанной с наркотиками.
О том, что девушка попала в неприятности, сказала подругам и ее мама.
— Ее мама сказала, что она нашлась, с ней все в порядке, поводов волноваться нет, но подробности она говорить не хочет. Говорит, она попала в неприятную ситуацию, — пояснили КП-Новосибирск подруги девушки.
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