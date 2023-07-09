Новосибирский ХК «Сибирь» пытался отсудить 2 миллиона у москвичей за незаконное использование логотипа

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» пытался отсудить у трех московских компаний почти два миллиона рублей. Фото: vk.com/hcsibir1962

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» пытался отсудить у трех московских компаний почти два миллиона рублей. Фирмы продавали одежду с напечатанным на ней логотипом ХК, не имея на это разрешения.

Как сообщает Арбитражный суд Москвы, исковая сумма составляла 1 миллион 926 тысяч рублей. Печатали принт «Сибири» на футболках, поло, худи, свитшотах и купальниках.

Ответчики иск не признали. Несмотря на это, суд признал, что бизнесмены действительно незаконно использовали товарный знак без разрешения. Но вот сумму компенсации было решено знатно уменьшить, и взыскать в пользу ХК «Сибирь» только 83 856 рублей за нарушение исключительных прав и еще 1 404 рубля в качестве возмещение расходов по госпошлине.

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