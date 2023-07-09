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НовостиОбщество9 июля 2023 13:24

Жителям сел под Новосибирском запретили ходить в лес из-за медведей

Хищники стали выходить к людям
Галина СИМОНОВА
В Искитимском районе Новосибирской области около сел Легкостаевского сельсовета заметили медведей.

В Искитимском районе Новосибирской области около сел Легкостаевского сельсовета заметили медведей.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Искитимском районе Новосибирской области около сел Легкостаевского сельсовета заметили медведей. Хищники стали выходить прямо к людям — на границах с поселениями.

— Просим вас избежать походов в лес для прогулок и сбора грибов и ягод. В случае выхода в лес проявить максимальную внимательность и не выходите одни. Не отпускайте детей без присмотра взрослых, — обратились к жителям в администрации Легкостаевского сельсовета.

Как правило, хищники начинают выходить из леса и приближаться к поселениям людей из-за недостатка питания.

В областном министерстве природы КП-Новосибирск пообещали прокомментировать происходящее позже.

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