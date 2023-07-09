Магистранты НГУ жалуются на ночной шум из-за строительства нового кампуса

Строительство кампуса мешает спать студентам соседнего общежития. Фото: https://gge.ru/press-center

Студенты Новосибирского государственного университета не могут выспаться в общежитии — строительство нового кампуса идет полным ходом. Магистрант Михаил рассказал КП-Новосибирск о происходящем.

— Действительно, шум очень сильный. Иногда спать просто невозможно. Я рад, что строят новый кампус, но, может быть, стоит шуметь в рабочие часы? А то как-то совершенно грустно.

Магистрантам хочется, чтобы «и рабочие, и студенты отдыхали в ночное время суток, а не слушали шлифование бетона на ночь».

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что НГУ получит еще 549 миллионов рублей на строительство кампуса мирового уровня. Деньги поступят из федерального бюджета.

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