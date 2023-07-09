В Новосибирске подросток на мотоцикле врезался в «Тойоту»

В Новосибирске подросток на мотоцикле врезался в иномарку. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске подросток на мотоцикле врезался в иномарку. ДТП случилось днем в воскресенье, 9 июля, в Советском районе города.

— В 12:30 16-летний водитель мотоцикла «Ирбис» выехал из лесополосы, пересекая проезжую часть. У дома № 36 по улице Зеленая горка он столкнулся с автомобилем «Тойота Витц», ехавшим со стороны улицы Тимакова в сторону улицы Экваторная, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — За рулем машины был 60-летний водитель.

Пострадавшего в аварии подростка доставили в больницу для уточнения травм. На месте работает наряд ДПС, все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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