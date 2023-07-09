«Мозговой штурм»: военком Новосибирской области отправил 11 молодых ученых на службу

Парни в научной роте. Фото: https://mil.ru/

Молодые ученые из Новосибирска уехали в армию — Минобороны РФ принимает 11 солдат. Парни будут служить в Военном инновационном технополисе «ЭРА» в Анапе и в научной роте №1 Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Как рассказал военный комиссар области полковник Евгений Кудрявцев, развивается практика комплектования научных рот и подразделений инновационного технополиса. Это персональный отбор в вузах самых талантливых призывников, годных к службе Отечеству. Ученые проводят исследования в интересах Министерства обороны.

Новобранцы будут заниматься научной деятельностью в сфере информационной безопасности и информационно-телекоммуникационных систем, нанотехнологий и робототехники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер