«Ловушка для самокатчиков»: в Новосибирске светофоры установили прямо на тротуаре

Знаки и светофоры установили на тротуаре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Октябрьском районе Новосибирска светофоры и знаки установили прямо на пешеходном тротуаре. Фото с места выложили в группе Инцидент Новосибирск.

— На улице Бориса Богаткова, около остановки «Гаранина», установили три светофора прямо посередине тротуара. Пешеходы возмущены, — указано в посте сообщества.

Видно, что рядом со светофорами расположились и знаки.

Новосибирцы возмущены. Фото: скрин из паблика.

Новосибирцы шутят и называют столбы ловушками для самокатчиков:

— Великолепно! Ловушка для самокатчиков!

— А зачем вообще там еще светофоры поставили?

— Потому что в этом месте часто дорогу переходят. Логично переходы делать там, где люди ходят.

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