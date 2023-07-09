«Ловушка для самокатчиков»: в Новосибирске светофоры установили прямо на тротуаре

Знаки и светофоры установили на тротуаре.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Октябрьском районе Новосибирска светофоры и знаки установили прямо на пешеходном тротуаре. Фото с места выложили в группе Инцидент Новосибирск.
— На улице Бориса Богаткова, около остановки «Гаранина», установили три светофора прямо посередине тротуара. Пешеходы возмущены, — указано в посте сообщества.
Видно, что рядом со светофорами расположились и знаки.
Новосибирцы возмущены. Фото: скрин из паблика.
Новосибирцы шутят и называют столбы ловушками для самокатчиков:
— Великолепно! Ловушка для самокатчиков!
— А зачем вообще там еще светофоры поставили?
— Потому что в этом месте часто дорогу переходят. Логично переходы делать там, где люди ходят.
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