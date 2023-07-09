В Новосибирске после ливня в землю ушла половина парковки — на дороге обвалился грунт

Машины провалились в центре города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утро воскресенья у водителей из центра Новосибирска вряд ли было добрым — из-за дождя парковка по улице Ядринцевской провалилась в землю. Несколько машин провалились в грунт. О происшествии сообщает группа АСТ-54 во ВКонтакте.

— Последствия дождя на Ядринцевской, 73 к1, — указано в посте сообщества.

А рядом — фото машин. Иномарки не только провалились, но и повисли над крупной расщелиной. По кадрам видно, что пострадали как минимум 2 седана и один внедорожник.

Некоторые комментаторы считают, что парковки в этом месте нет и ответственность на автомобилистах. Фото: скрин паблика.

Новосибирцы высказывают мнение в комментариях к посту:

— Сейчас окажется, что это не парковка и ремонт за свой счет)

— Все верно. Ребята на грунт около стройки поставили. Сами виноваты.

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