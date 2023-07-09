Новые светофоры на семи улицах Новосибирска обойдутся почти в 7 миллионов рублей

На 7 новых светофоров потратят 6,8 миллиона рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске ищут подрядчика для установки 7 новых светофоров — на них выделили 6,8 миллиона рублей. Заказчик — МБУ «Городской центр организации дорожного движения». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Стартовая цена лота — 6,8 миллиона рублей. Судя по документам, все работы должны выполнить к 30 ноября 2023 года.

Новые светофоры установят на 7 улицах города: Петухова, Кудряшевской, Есенина, Немыткина, Забалуева, Д.Бедного — Селезнева, Александра Невского.

Все светофоры заказчик обязал подключать к автоматизированной системе мониторинга и контроля состояния. У новых столбов освещения будет функция круглосуточного обмена информацией с диспетчерским пультом по каналам связи GPS/GPRS.

Гарантия на светофоры будет 5 лет.

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