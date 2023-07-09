В Новосибирске спасатели нашли тело мужчины в запертой квартире

Тело обнаружили спасатели МАСС. Фото: Влад Комяков

В Новосибирске спасатели нашли тело местного жителя в запертой квартире. Об инциденте сообщили спасатели МАСС в своем официальном сообществе во ВКонтакте 9 июля.

— Вечером 8 июля прибыли в Дзержинский район — в дом по улице Доватора. Там мужчина не выходил на связь, дверь была заблокирована. Новосибирца нашли без признаков жизни, — пояснили спасатели.

Тело погибшего передали сотрудникам полиции. Пока неясно, что послужило причиной смерти.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как в городе нашли тело женщины, запертой в квартире. Ее обнаружили спасатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске нашли тело женщины запертой в квартире

Ее обнаружили спасатели (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер