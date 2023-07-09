В Новосибирске спасатели нашли тело мужчины в запертой квартире

Тело обнаружили спасатели МАСС.
Фото: Влад Комяков
В Новосибирске спасатели нашли тело местного жителя в запертой квартире. Об инциденте сообщили спасатели МАСС в своем официальном сообществе во ВКонтакте 9 июля.
— Вечером 8 июля прибыли в Дзержинский район — в дом по улице Доватора. Там мужчина не выходил на связь, дверь была заблокирована. Новосибирца нашли без признаков жизни, — пояснили спасатели.
Тело погибшего передали сотрудникам полиции. Пока неясно, что послужило причиной смерти.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как в городе нашли тело женщины, запертой в квартире. Ее обнаружили спасатели.
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