В Новосибирске завершились поиски 12-летнего мальчика, который уехал на велосипеде и пропал

Мальчика нашли невредимым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске благополучно закончились поиски 12-летнего мальчика. Еще 8 июля ребенок уехал из дома на велосипеде в деревне Коченевского района и пропал. О новых подробностях происшествия сообщили в региональном МВД.

— Коллеги, добрый день. 8 июля в полицию от законного представителя поступило сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетнего ребенка в Коченевском районе. Сотрудниками полиции местонахождение установлено. В настоящее время он находится в отделе полиции вместе с заявительницей, — отметили в ведомстве.

Сейчас с ребенком работают инспекторы ПДН. Сотрудники выясняют, почему мальчик решил сбежать из дома.

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