Завершились поиски 39-летнего мужчины в камуфляже, пропавшего под Новосибирском

Мужчину искали с 30 июня. Фото: «ЛизаАлерт».

В Новосибирской области завершились поиски пропавшего 39-летнего мужчины. Волонтеры возвращаются с удачных поисков в районе под городом. Родные искали его с 30 июня.

— Я сейчас возвращаюсь с поиска в Коченевском районе. Информационный поиск закончился статусом: «найден, жив», — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Еще 8 июля по сети распространяли листовки: житель Первомайского района в камуфляжной футболке и спортивных штанах пропал и не выходит на связь.

Ранее в Новосибирске подполковник МЧС в отставке загадочно исчез после встречи с юристами. Последний раз Павла видели в Ленинском районе у Монумента Славы. Там у мужчины состоялась деловая встреча. Он решал вопрос со служебной квартирой.

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