Новосибирцам показали проект сквера «Крылья Сибири» в Железнодорожном районе

Там установят «световые качели» и зеркальный шар. Фото: https://t.me/tereshkovaave.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала новосибирцам проект нового сквера Крылья Сибири» в Железнодорожном районе. Пост она выложила в личном Telegram-канале.

— Наш любимый S7 снова дарит городу подарок! Мы несколько месяцев обсуждали новое Благоустройство сквера Крылья Сибири и вот окончательный проект готов. Уже на этой неделе мы выложим его для обсуждения горожан на Зеленом Новосибирске, а после подрядчики компании приступят к его реализации! — отметила политик.

По иллюстрациям видно: там установят самые разные сидения и скамейки, проложат тропинки, тротуары из брусчатки и газон. В сквере сделают красивое ночное освещение и различные конструкции-инсталляции. В их числе «световые качели» и зеркальный шар.

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