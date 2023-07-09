Мэр Новосибирска Локоть следит за благоустройством парка у реки Каменки

Рабочие готовят новый парк. Фото: https://t.me/alokot.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил строительство новой зеленой зоны в городе — парка в пойме реки Каменки. О том, каким он будет, политик написал в своем личном Telegram-канале.
— В Дзержинском районе полным ходом идет благоустройство парка в пойме реки Каменки. Здесь прокладывают дорожки и экотропы, оформляют событийную поляну, строят мосты и большую парковку, ведут внешнюю отделку визит-центра, — написал градоначальник.
Как добавил мэр, уже в июле рабочие приступят к прокладыванию подъездной дороги к новому парку.
На ярких фото и видео от Анатолия Локтя видно, каким будет новый парк. Свежие деревянные дорожки хорошо смотрятся на фоне дикого и нетронутого леса.
Кроме пешеходных зон, моста и парковки, в парке у Каменки установят лавочки, урны и освещение.
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