Мэр Новосибирска Локоть следит за благоустройством парка у реки Каменки

Рабочие готовят новый парк. Фото: https://t.me/alokot.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил строительство новой зеленой зоны в городе — парка в пойме реки Каменки. О том, каким он будет, политик написал в своем личном Telegram-канале.

— В Дзержинском районе полным ходом идет благоустройство парка в пойме реки Каменки. Здесь прокладывают дорожки и экотропы, оформляют событийную поляну, строят мосты и большую парковку, ведут внешнюю отделку визит-центра, — написал градоначальник.

Как добавил мэр, уже в июле рабочие приступят к прокладыванию подъездной дороги к новому парку.

На ярких фото и видео от Анатолия Локтя видно, каким будет новый парк. Свежие деревянные дорожки хорошо смотрятся на фоне дикого и нетронутого леса.

Кроме пешеходных зон, моста и парковки, в парке у Каменки установят лавочки, урны и освещение.

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