Уехал на велосипеде и не вернулся: в деревне Казаково под Новосибирском пропал 12-летний мальчик

В деревне под Новосибирском пропал 12-летний мальчик. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".
12-летнего Логинова Никиту ищут в деревне Казаково в Новосибирской области. Мальчик пропал 8 июля.
– Он уехал из дома на велосипеде и не вернулся, – сообщают волонтеры ПСО «ЛизаАлерт НСО».
Рост ребенка 139 см, у него среднее телосложение, светло-русые волосы и карие глаза.
Одет мальчик был в синюю футболку, шорты цвета хаки и черные шлепанцы.
Если вы знаете, где находится мальчик, позвоните по номерам: 112 или 80800-700-54-52.
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