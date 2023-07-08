Уехал на велосипеде и не вернулся: в деревне Казаково под Новосибирском пропал 12-летний мальчик

В деревне под Новосибирском пропал 12-летний мальчик. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

12-летнего Логинова Никиту ищут в деревне Казаково в Новосибирской области. Мальчик пропал 8 июля.

– Он уехал из дома на велосипеде и не вернулся, – сообщают волонтеры ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Рост ребенка 139 см, у него среднее телосложение, светло-русые волосы и карие глаза.

Одет мальчик был в синюю футболку, шорты цвета хаки и черные шлепанцы.

Если вы знаете, где находится мальчик, позвоните по номерам: 112 или 80800-700-54-52.

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