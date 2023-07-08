«Двух девочек увезли в реанимацию»: на трассе под Новосибирском кроссовер столкнулся с тягачом

Двух девочек увезли в реанимацию после столкновения кроссовера и тягача под Новосибирском. Фото: "АСТ-54".

В субботу, 8 июля, на трассе перед Ордынкой случилось жёсткое ДТП. Там столкнулись тягач с прицепом и кроссовер Honda C-RV. Обе машины получили сильные повреждения. В аварии пострадали люди.

– В этой аварии пострадали 3 человека, находившихся в Хонде — двух девочек увезли в реанимацию, у одной перелом руки и бедра, у второй сотрясение мозга, – написал очевидец в группе «АСТ-54».

По словам свидетелей, водитель кроссовера остановился на перекрестке для поворота. В этот момент фура сзади шла на обгон и зацепила иномарку. После чего протащила ее примерно 30 метров.

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