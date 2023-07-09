В Новосибирске 9 июля будет +26 и гроза с ливнем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра рассказали о погоде в Новосибирске на 9 июля. По словам экспертов, в городе будет жарко. При этом возможны дождь и гроза.

– В Новосибирске днем будет +24…+26. Местами гроза, кратковременный дождь. Порывы юго-западного ветра достигнут 16 метров в секунду, – говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра

«Яндекс Погода» обещает ливень и +24 градуса днем. К вечеру в городе похолодает до +22 градусов.

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