Новосибирцы сообщили о массовой драке на остановке в Октябрьском районе Новосибирска. Фото: телеграм-канал "Новосиб ирск с огоньком".

Жители Новосибирска рассказали, что на остановке на улице Кирова произошла массовая драка. Они сняли участников на видео и опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

– Драка на остановке Октябрьский универмаг, улица Кирова. По состоянию участников видно, что бой не на жизнь, – уточнили очевидцы.

На кадрах к посту видно, что подравшиеся получили серьезные травмы. К примеру, у одного из участников конфликта была окровавлена голова.

Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. Проверку по факту инцидента проведут в полиции.

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