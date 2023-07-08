В Новосибирской области простились с Романом Мазуровым, погибшим на СВО. Фото: администрация Искитимский район.

В Искитимской районе Новосибирской области простились с участником спецоперации Романом Мазуровым. Боец погиб 17 июня, не дожив до своего 33-летия всего несколько дней. День рождения у Романа был 23 июня.

– Сегодня мы прощаемся с человеком, который принял решение защищать свою Родину, который дрался с фашизмом. Делал все для того, чтобы не было этой нечисти. Светлая память!, – процитировали в администрации Искитимского района военного комиссара искитимского военкомата Павла Дурандина

Похоронили сибиряка под залпы оружия и живой оркестр.

В администрации выразили соболезнования родным и близким Романа Мазурова.

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