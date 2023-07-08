В Новосибирске пенсионера, который не оплатил проезд, выкинули из автобуса. Фото: "Новосибирск с огоньком".

Жители Новосибирска стали свидетелями неприятного инцидента. По их словам, кондуктор и водитель автобуса выгнали из салона пенсионера.

– Они выкинули дедушку из автобуса, потому что он не смог заплатить за проезд, – написали очевидцы в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

На кадрах к посту видно, что дедушка выпал из салона. Он пытался вернуться в автобус, но кондуктор попрепятствовала.

– Не лезь сюда даже, – говорила кондуктор пенсионеру.

Комментаторов возмутило неуважение к пожилому человеку. Многие уверены, что за такую грубость и водителя, и кондуктора надо наказать.

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