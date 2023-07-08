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НовостиПроисшествия8 июля 2023 17:41

Не справился с управлением: под Новосибирском водитель квадроцикла погиб, опрокинувшись на объездной дороге

Под Новосибирском водитель квадроцикла погиб, опрокинувшись на объездной дороге
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском водитель квадроцикла погиб, опрокинувшись на объездной дороге. Фото: ГИБДД по НСО.

Под Новосибирском водитель квадроцикла погиб, опрокинувшись на объездной дороге. Фото: ГИБДД по НСО.

Смертельное ДТП произошло в Искитимском районе Новосибирской области 8 июля. Там погиб водитель квадроцикла. А его пассажир получил травмы. Подробности раскрыли в ГИБДД по Новосибирской области.

– 8 июля около 19 часов мужчина, управляя квадроциклом BRP, двигался по объездной дороге села Сосновка в направлении "Чуйского тракта" и на 19 км, по предварительным данным, при повороте налево не справился с управлением и опрокинулся. В результате ДТП водитель квадроцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, – уточнили в ведомстве.

Пассажир квадроцикла получил ссадины и ушибы. Известно, что пострадавший 1969 года рождения.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.

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