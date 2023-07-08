Не справился с управлением: под Новосибирском водитель квадроцикла погиб, опрокинувшись на объездной дороге

Под Новосибирском водитель квадроцикла погиб, опрокинувшись на объездной дороге. Фото: ГИБДД по НСО.
Смертельное ДТП произошло в Искитимском районе Новосибирской области 8 июля. Там погиб водитель квадроцикла. А его пассажир получил травмы. Подробности раскрыли в ГИБДД по Новосибирской области.
– 8 июля около 19 часов мужчина, управляя квадроциклом BRP, двигался по объездной дороге села Сосновка в направлении "Чуйского тракта" и на 19 км, по предварительным данным, при повороте налево не справился с управлением и опрокинулся. В результате ДТП водитель квадроцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, – уточнили в ведомстве.
Пассажир квадроцикла получил ссадины и ушибы. Известно, что пострадавший 1969 года рождения.
По факту ДТП проводится доследственная проверка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер