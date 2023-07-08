Не справился с управлением: под Новосибирском водитель квадроцикла погиб, опрокинувшись на объездной дороге

Под Новосибирском водитель квадроцикла погиб, опрокинувшись на объездной дороге. Фото: ГИБДД по НСО.

Смертельное ДТП произошло в Искитимском районе Новосибирской области 8 июля. Там погиб водитель квадроцикла. А его пассажир получил травмы. Подробности раскрыли в ГИБДД по Новосибирской области.

– 8 июля около 19 часов мужчина, управляя квадроциклом BRP, двигался по объездной дороге села Сосновка в направлении "Чуйского тракта" и на 19 км, по предварительным данным, при повороте налево не справился с управлением и опрокинулся. В результате ДТП водитель квадроцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, – уточнили в ведомстве.

Пассажир квадроцикла получил ссадины и ушибы. Известно, что пострадавший 1969 года рождения.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.

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