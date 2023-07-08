Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцев с Днем семьи. Фото: правительство НСО.

В субботу, 8 июля, губернатор НСО Андрей Травников поздравил новосибирцев с Днем семьи, любви и верности. По словам главы региона, верность и забота о близких наполняют жизнь смыслом. Губернатор отметил, что семья, в которой есть согласие и готовность к совместному преодолению трудностей – опора и защита для человека. А также – источник вдохновения и сил.

– Рядом с родными мы чувствуем себя в безопасности, мире и уюте, – сказал губернатор.

Андрей Травников пожелал жителям Новосибирской области, чтобы в их семьях царили гармония, любовь и взаимопонимание.

– Крепкого вам здоровья и семейного благополучия! – добавил глава региона.

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