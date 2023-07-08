Жара до +37 градусов придет в Новосибирск.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирск на днях нагрянет жара до +37 градусов. Об этом предупреждают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, а также специалисты погодных сайтов.
– До +32 градусов потеплеет уже во вторник, 11 июля, – говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра. – Осадков при этом не будет.
По данным Gismeteo, до +35…+37 градусов воздух в Новосибирске прогреется в пятницу, 14 июля.
По информации «Яндекс Погоды», в четверг, 13 июля, и в пятницу, 14 июля, в городе будет +35 градусов.
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