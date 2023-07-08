Его спилил муж: под Новосибирском 40-летнюю женщину насмерть придавило упавшим деревом

Под Новосибирском 40-летнюю женщину насмерть придавило упавшим деревом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Искитимском районе Новосибирской области погибла 40-летняя женщина. На нее упало сухое дерево. Спилил его супруг погибшей.

– Вечером 7 июля 2023 года в лесу в Искитимском районе обнаружено тело женщины. По предварительным данным, около села Чупино местный житель спилил сухостойное дерево, которое верхней частью ствола при падении ударило находившуюся рядом супругу. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, – сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

По факту трагедии в СК зарегистрировали доследственную проверку. Ее проводят по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». После проверки в СК примут решение в соответствии с законом.

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