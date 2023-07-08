Жительница Новосибирска променяла работу с молодежью на СК и нашла мужа

Пара сыграла свадьбу летом. Фото: Слава Снег

29-летняя Галина Булдакова 5 лет проработала в центре для молодежи. Организовала мероприятия, праздники, концерты. Однако в душе девушка мечтала совсем о другом.

- Я мечтала быть следователем. У меня мама следователь с 20-летним стажем. Плюс ко всему, смотрела сериалы. Там было так все красиво. Я училась в НГПУ, но потом бросила и ушла на юрфак, – рассказала КП-Новосибирск Галина.

Галина устроилась работать в МВД и параллельно подрабатывала в Следственном комитете Железнодорожного района. Там она и познакомилась с Игорем, своим будущим мужем.

- Я была у него помощником. Сначала я не понимала, что он за мной ухаживает. Игорь каждый вечер провожал меня до дома пешком, а после возвращался на работу и доделывал все, что нужно, - вспоминает девушка.

Галина думала, что Игорь просто проявляет вежливость. А он, оказывается, старался добиться расположения избранницы.

- Вишенкой на торте стала ситуация с готовкой. Мы сидели, разговаривали, и я сказала, что очень хочется блинов, но нужно ждать Масленицу. Игорь, недолго думая, предложил пожарить их вместе. И после этого мы поняли, что уже не можем друг без друга, - говорит Галина.

- Теперь блинчики стали нашим блюдом. Когда вместе проводим время, часто печем их. Игорь и Галина расписались в июне этого года. Праздник они отметили с родственниками и друзьями.

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