Массовое ДТП с пострадавшими произошло в Бердске в Новосибирской области. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Жёсткое массовое ДТП произошло в Бердске Новосибирской области. Авария случилась утром на Красноармейской улице. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

– Водитель-мужчина 1979 года рождения на автомобиле Ниссан следовал по улице Красноармейская со стороны улицы Советская в сторону улицы Павлова. У дома 35 по улице Красноармейской совершил выезд на полосу встречного движения по неустановленной причине. В результате чего произошло столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением водителя-женщины 1983 года рождения. Затем произошло еще одно столкновение – с автомобилем Рено, под управлением водителя-мужчины 1974 года рождения. Все автомобили двигались по улице Красноармейская со стороны улицы Павлова в сторону улицы Советская, – говорится в сообщении ГИБДД по региону.

В аварии пострадали водитель «Ниссана» и пассажир «Рено». Их доставила в больницу скорая. Характер травм пострадавших уточняется.

На месте аварии работали сотрудники 32 пожарной части Бердска. Они смыли топливо и отключили аккумулятор авто.

Обстоятельства аварии устанавливают в Госавтоинспекции.

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