В Новосибирске подполковник МЧС в отставке пропал при странных обстоятельствах. Фото: предоставлено женой пропавшего.

В Новосибирске пропал 42-летний Радевич Павел Владимирович. О местонахождении мужчины неизвестно с 5 июля. Поисками занимаются полицейские и волонтеры.

– Муж пропал после встречи 5 июля в Ленинском районе. Последний раз его видели у Монумента Славы. Куда он отправился потом, неизвестно, телефон недоступен, – рассказала КП-Новосибирск супруга Павла Владимировича.

Приметы новосибирца: рост 178 см, среднее телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза.

Был одет в светло-серый джемпер, синие джинсы, черные летние туфли в сеточку.

С собой был рюкзак болотного цвета.

Если вам известно местонахождение новосибирца, позвоните в редакцию через Viber/WhatsApp по номеру: 8-923-145-11-03. Или обратитесь к волонтерам по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.

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