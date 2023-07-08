Седьмого туриста, пропавшего при сплаве на реке Снежная, нашли в Бурятии. Фото: ГУ МЧС республика Бурятия.
В Бурятии завершились поиски седьмого туриста, пропавшего во время сплава по реке Снежная. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике.
– Его доставили в поселок Новоснежная Иркутской области, – уточнили в ведомстве.
Известно, что поиски последней пропавшей продолжаются. На месте работает авиаразведка.
– Для ее поиска задействованы авиа-, водная и наземная группировки спасателей.
Напомним, в горной реке Снежная перевернулись 4 катамарана. В воде оказались 8 человек. В основном, это жители Новосибирска. На берег сразу выбрались лишь двое – руководитель сплава, а также его сын. Других туристов затем обнаружили спасатели, им удалось выбраться из ледяной воды на берег.
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