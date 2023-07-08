Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 июля 2023 7:50

В Новосибирске спасатели нашли тело 7-летнего мальчика, утонувшего в реке Иня

Ребенок пошел купаться на речку, не предупредив родителей
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Спасатели искали пропавшего два дня. Фото: Предоставлено местными жителями

Спасатели искали пропавшего два дня. Фото: Предоставлено местными жителями

В Новосибирске спасатели обнаружили тело 7-летнего мальчика, утонувшего два дня назад. Информацию подтвердили в СКР по Новосибирской области.

- Тело 7-летнего мальчика извлекли из реки. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили КП-Новосибирск в СКР.

Трагедия произошла днем 6 июля в Первомайском районе. Мальчик 7-лет отправился купаться на речку с другом, не предупредив родителей. Во время купания возле пешеходного моста ребенок начал тонуть на глазах очевидцев, друг стал звать на помощь. Девочки позвонили родителям, те вызвали «112». На место приехали спасатели, но ребенок пропал.

Местные жители рассказали — семья ребенка благополучная, ребенок боялся воды и обычно предупреждал, куда идет гулять. Сотрудник СКР по Новосибирской области проводят проверку обстоятельств трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ушел под воду»: В Новосибирске 7-летний мальчик пропал при купании на Первомайке

В Новосибирске 8-летний мальчик пропал при купании на Первомайке (подробнее)

Следователи начали проверку после исчезновения 7-летнего мальчика во время купания в Ине

Мальчик пошел купаться вместе с другом, очевидцы видели, как он ушел под воду (подробнее)