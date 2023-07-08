В Новосибирске спасатели нашли тело 7-летнего мальчика, утонувшего в реке Иня

Спасатели искали пропавшего два дня. Фото: Предоставлено местными жителями

В Новосибирске спасатели обнаружили тело 7-летнего мальчика, утонувшего два дня назад. Информацию подтвердили в СКР по Новосибирской области.

- Тело 7-летнего мальчика извлекли из реки. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили КП-Новосибирск в СКР.

Трагедия произошла днем 6 июля в Первомайском районе. Мальчик 7-лет отправился купаться на речку с другом, не предупредив родителей. Во время купания возле пешеходного моста ребенок начал тонуть на глазах очевидцев, друг стал звать на помощь. Девочки позвонили родителям, те вызвали «112». На место приехали спасатели, но ребенок пропал.

Местные жители рассказали — семья ребенка благополучная, ребенок боялся воды и обычно предупреждал, куда идет гулять. Сотрудник СКР по Новосибирской области проводят проверку обстоятельств трагедии.

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