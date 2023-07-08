В Новосибирске дорогу от Немировича-Данченко до нового ЛДС построят за 15 млн. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске планируют построить дорогу от улицы Немировича-Данченко до нового ЛДС. Для осуществления работ ищут подрядчика. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

В опубликованном документе говорится, что протяженность дороги составит 0,6 км. На работы готовы направить свыше 15 млн рублей.

Подрядчику нужно будет также устроить тротуары, посеять газоны, провести планировку откосов. А еще осуществить пуско-наладочные и приёмо-сдаточные работы.

Завершить работы на участке необходимо до 1 сентября 2023 года. Заявки принимают до 18 июля 2023.

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