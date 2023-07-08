Под Новосибирском 44-летний мужчина избил племянника молотком. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чистоозерном районе Новосибирской области полицейские раскрыли тяжкое преступление. Там в результате семейной ссоры пострадал 24-летний мужчина. 11 июня он поступил в больницу с тяжелыми травмами. Медики сообщили о пациенте в полицию.

– Сотрудники полиции установили, что в ходе распития спиртного между гражданином и его 44-летним родственником произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов молотком, – уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как сообщил КП-Новосибирск источник, 24-летнего парня избил его дядя.

Пострадавший прошел судмедэкспертизу. Она установила тяжесть приченнного ему вреда.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование, – добавили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Дядя, поколотивший племянника молотком, под подпиской о невыезде.

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