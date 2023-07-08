Мёртвую женщину нашли в квартире на Ударной улице в Новосибирске.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске в квартире на Ударной улице нашли тело женщины. Об этом сообщили в службе МАСС. На месте работали спасатели.
Известно, что вызов на место поступил вечером 7 июля. Родственники и соседи сообщили, что хозяйка квартиры не выходит на связь. Попасть внутрь было невозможно из-за заблокированной двери.
– Доступ в квартиру обеспечен. В квартире женщина 1969 г.р. без признаков жизни, – уточнили в МАСС.
Тело умершей передали сотрудникам полиции. Вскрытие установить, по какой причине умерла 54-летняя женщина.
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