Мёртвую женщину нашли в квартире на Ударной улице в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске в квартире на Ударной улице нашли тело женщины. Об этом сообщили в службе МАСС. На месте работали спасатели.

Известно, что вызов на место поступил вечером 7 июля. Родственники и соседи сообщили, что хозяйка квартиры не выходит на связь. Попасть внутрь было невозможно из-за заблокированной двери.

– Доступ в квартиру обеспечен. В квартире женщина 1969 г.р. без признаков жизни, – уточнили в МАСС.

Тело умершей передали сотрудникам полиции. Вскрытие установить, по какой причине умерла 54-летняя женщина.

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