В Новосибирске спасатели помогли 14-летнему подростку, заковавшему себя в наручники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске на улице Толбухина подросток застрял в наручниках. Снять их самостоятельно мальчик не смог. Пришлось обращаться к спасателям.

– Наручники деблокированы. Помощь оказана подростку 2009 г.р., – говорится в сводке МАСС.

Помощь врачей освобожденному от наручников подростку не потребовалась. При каких обстоятельствах они оказались на руках подростка, в МАСС не уточнили.

В службе спасения напомнили, если вы попали в беду или стали очевидцем ЧП, звоните по номерам: 112, 231-06-49.

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