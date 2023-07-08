В Новосибирске спасатели помогли 14-летнему подростку, заковавшему себя в наручники.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске на улице Толбухина подросток застрял в наручниках. Снять их самостоятельно мальчик не смог. Пришлось обращаться к спасателям.
– Наручники деблокированы. Помощь оказана подростку 2009 г.р., – говорится в сводке МАСС.
Помощь врачей освобожденному от наручников подростку не потребовалась. При каких обстоятельствах они оказались на руках подростка, в МАСС не уточнили.
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