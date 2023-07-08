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НовостиОбщество8 июля 2023 4:40

В Новосибирске спасатели помогли 14-летнему подростку, заковавшему себя в наручники

Помощь врачей мальчику не понадобилась
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске спасатели помогли 14-летнему подростку, заковавшему себя в наручники.

В Новосибирске спасатели помогли 14-летнему подростку, заковавшему себя в наручники.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске на улице Толбухина подросток застрял в наручниках. Снять их самостоятельно мальчик не смог. Пришлось обращаться к спасателям.

– Наручники деблокированы. Помощь оказана подростку 2009 г.р., – говорится в сводке МАСС.

Помощь врачей освобожденному от наручников подростку не потребовалась. При каких обстоятельствах они оказались на руках подростка, в МАСС не уточнили.

В службе спасения напомнили, если вы попали в беду или стали очевидцем ЧП, звоните по номерам: 112, 231-06-49.

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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

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