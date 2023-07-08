«Мы боимся, что он нас убьёт»: жители Новосибирска пожаловались на буйного соседа

В Новосибирске буйный мужчина терроризирует соседей и угрожает им. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители улицы Макаренко в Новосибирске пожаловались на буйного соседа. По словам жильцов дома 31/2, мужчина терроризирует их на протяжении нескольких лет. По словам новосибирцев, сосед, который портит им жизнь, раньше работал в органах.

– Кричит по ночам, сегодня ночью слушал музыку до 4 утра, бросал мусор с окна... Когда сделали замечание, (он живёт выше нас этажом) зашел домой и начал прыгать по полу. Ему 45 лет, поведение неадекватное. Сегодня угрожал мне, что подкинет мне наркотические вещества, – написали отчаявшиеся новосибирцы в группе «Инцидент Новосибирск».

Горожане добавили, что буйный сосед угрожал и своей сожительницы. Его даже забрали в отдел полиции. Однако после он вернулся в еще более агрессивном настроении.

– Всем соседям обещал организовать статьи через свои связи, – говорят новосибирцы. Мы просто боимся, что он нас убьёт.

Поведение странного мужчины прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

– Сообщения, проступившие в полицию со стороны соседей и сожительницы гражданина, зарегистрированы в отделе полиции №4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску в установленном порядке. Осуществлён выезд экипажа полиции. Мужчина был доставлен в отдел полиции, опрошен, – уточнили в пресс-службе полиции.

В ведомстве добавили, что от жильцов приняли заявления. Проводится проверка. После нее в полиции примут решение в соответствии с законом.

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