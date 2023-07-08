Продолжаются поиски последней туристки, пропавшей в Бурятии во время сплава. Фото: Предоставлено компанией Sibraft // "Сводка 38".

В Бурятии продолжаются поиски туристки, пропавшей во время сплава по реке Снежной. Сообщалось, что группа людей перевернулась в воду на катамаранах. Произошло ЧП 6 июля.

Вечером 7 июля в ГУ МЧС по Республике Бурятия сообщили, что еще одного туриста нашли живым. Обнаружили его во время авиаразведки реки Снежная. А поиски последней пропавшей из группы еще продолжаются, добавили в МЧС. Известно, что на место направили еще четверых спасателей из Иркутска. Они вылетели на вертолетах.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в горной реке перевернулись четыре катамарана. В воде оказались 8 человек. В основном, это жители Новосибирска. Сразу на берег выбрались только двое – руководитель сплава, а также его сын. Остальных затем обнаружили спасатели.

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