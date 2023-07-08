Бастрыкин поручил проверить гибель 26-летнего парня, умершего в Новосибирске 18 лет назад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить смерть 26-летнего новосибирца. Парень скончался в 2005 году. Трагедия не дает покоя родственникам умершего. Они уверены, смерть молодого человека носит криминальный характер. Однако никого за случившееся не наказали.

Известно, что к председателю СКР обратился брат погибшего парня. Он сообщил, что не согласен с результатами установления ОВД обстоятельств смерти его 26-летнего брата.

– По мнению заявителя, смерть его родственника носит криминальный характер, поскольку незадолго до гибели его избили, – говорится в сообщении СК РФ.

Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту смерти 26-летнего новосибирца. А также попросил доложить ему о ее предварительных и окончательных результатах.

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