В Новосибирске мотоциклист сбил пенсионерку на переходе.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске мотоциклист сбил женщину на переходе. Дочь пострадавшей разыскивает очевидцев аварии, которая случилась 7 июля в Дзержинском районе города.
– Возле остановки «Поликлиника» на Авиастроителей мотоциклист сбил мою маму, она переходила дорогу в сторону трамвая, – написала дочь женщины в группе «АСТ-54».
Девушка добавила, что ее мать выжила. По ее словам, женщину доставили в больницу.
Сибирячка попросила откликнуться всех свидетелей случившегося и написать ей в личные сообщения во «ВКонтакте».
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