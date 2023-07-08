В Новосибирске мотоциклист сбил пенсионерку на переходе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске мотоциклист сбил женщину на переходе. Дочь пострадавшей разыскивает очевидцев аварии, которая случилась 7 июля в Дзержинском районе города.

– Возле остановки «Поликлиника» на Авиастроителей мотоциклист сбил мою маму, она переходила дорогу в сторону трамвая, – написала дочь женщины в группе «АСТ-54».

Девушка добавила, что ее мать выжила. По ее словам, женщину доставили в больницу.

Сибирячка попросила откликнуться всех свидетелей случившегося и написать ей в личные сообщения во «ВКонтакте».

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