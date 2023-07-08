Психолог рассказала, какая мелодия лучше всего подойдет для будильника

Психолог рассказала, как мелодия будильника может повлиять на настрой в течение дня. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ранние подъемы редко кому приносят удовольствие и большинству людей даются достаточно тяжело. Чтобы не проспать на работу или учебу практически каждый человек заводит себе на утро будильник. Но настоящими часами сейчас редко кто пользуется: большинству классический будильник заменило мобильное приложение. А оно имеет возможность устанавливать самые разные звуки для пробуждения. Но все ли они одинаково полезны? На этот вопрос ответила доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина.

— Инерция сна — состояние, когда мы открыли глаза, но не полностью пробудились и осознали себя. Не можем понять, кто звонит и что говорит, потому что наш мозг еще в состоянии торможения. Выбирайте более мелодичные композиции. Современные песни или классику Чайковского, Грига, звуки природы. Кому нравится, могут поставить на будильник эстрадные композиции или что-то из тяжелого рока, — рассказала психолог изданию NEWS.ru .

Эксперт отметила, что выбор будильника влияет на состояние человека в последующие несколько часов после пробуждения. И если приятные сигналы помогают начать деть в хорошем настроении, то резкие и громкие сигналы могут влиять на эмоциональную сферу иначе и вызывать слабость и инерцию сна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер