Удон из крапивы: в Новосибирске пройдет гастрономический фестиваль с необычной кухней

В Новосибирске пройдет гастрономический фестиваль с необычной кухней «В Сибири — есть!». Фото: Юлия Литвиненко

В Новосибирске пройдет гастрономический фестиваль с необычной кухней «В Сибири — есть!». На нем повара представят различные блюда локальной кухни. Некоторые из них имеют сибирские корни, а некоторые являются сибирской адаптацией популярной европейской и азиатской кухни.

— Локальная кухня — новая, деревенская кухня шагнула очень далеко. Я очень много где была в нашей области: Барабинск, Чаны, Карачи, там всё готово, — рассказала изданию «Горсайт» вице-президент команды шефов chefs team russia, бренд шеф-повар ресторанного комплекса «Скоморохи» Юлия Литвиненко. — Меня осенило, что мне тоже надо двигаться в этом направлении. На другом гастрофестивале я делала два замечательных вока: удон на основе крапивы с лопуховым терияки и удон с добавлением свеклы в сливочно-ореховом соусе.

Проходить фестиваль будет на Михайловской набережной 26 и 27 августа.

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