«Гонялся за грозой несколько часов»: новосибирский фотограф рассказал, как «охотился» за молнией

Новосибирскому фотографу удалось сделать эффектные снимки молнии. Фото: Антон ИВАНОВ

Новосибирский фотограф Антон Иванов опубликовал эффектные снимки грозы над городом. Ему удалось поймать в своей объектив момент удара молнии. Но для этого пришлось начать на погодное явление настоящую «охоту».

Чтобы сделать эти фото, новосибирцу пришлось гоняться за грозой по городу. Фото: Антон ИВАНОВ

— Я давно хотел сделать такие снимки, но все никак не выпадал момент поймать момент. А на днях — увидел из дома, что началась гроза, и поспешил туда. Но там она была небольшая. Тогда я открыл карту, посмотрел, куда она переместилась и поехал за ней. Проездил так по городу несколько часов, но все-таки удалось попасть в ее эпицентр. И найти такое место, где дома и деревья не загораживали обзор, — рассказал КП-Новосибирск Антон Иванов.

Найти удачную локацию удалось в Академгородке. Фото: Антон ИВАНОВ

Заснять эпичное буйство природы сибиряку удалось в Академгородке, в районе Морского проспекта.

— Я — профессиональный фотограф и камера у меня хорошая, но, при желании, такие фото можно сделать и на обычный мобильник. Главное — знать как, — добавил фотограф.

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