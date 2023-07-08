Как будто из барбершопа: к Новосибирцу во двор залетел голубь-«хипстер»

К Новосибирцу во двор залетел необычный голубь. Фото: Владимир Притьмов
К Новосибирцу во двор залетел необычный гость: голубь со странной «прической». Перья на голову и носу у него были закручены наверх, как будто бы он только что сделал укладку в модном барбершопе.
— Залетел во двор ко мне такой необычный голубь, видно, что молодой еще, летает плохо. На руки пошел без боязни, видимо, раньше жил у кого-то, — рассказал КП-Новосибирск читатель Владимир Притьмов.
Не зная, что за птица попала к нему в руки, сибиряк решил отправиться на поиски голубятников в округе, в надежде, что кто-то опознает находку.
— Отдал его голубятникам с соседней улицы, они попытаются найти его хозяев, а если не выйдет — оставят себе. Как оказалось, эта порода голубей называется носочубые, — добавил сибиряк.
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