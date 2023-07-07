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НовостиОбщество7 июля 2023 20:48

Мэрия предлагает новосибирцам решить судьбу 54 памятников

Сейчас их размещение не соответствует требованиям
Галина СИМОНОВА
Мэрия Новосибирска предлагает горожанам решить судьбу 54 памятников.

Мэрия Новосибирска предлагает горожанам решить судьбу 54 памятников.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Мэрия Новосибирска предлагает горожанам решить судьбу 54 памятников, расположенных в Ленинском районе. Сейчас их размещение не соответствует требованиям.

— Основание для обсуждения — акты администрации Ленинского района о выявлении элементов монументально-декоративного оформления, размещение которых не соответствует требованиям, — сообщается в документе на сайте муниципалитета.

В частности, на суд новосибирцев вынесли бюст героя Советского Союза Барбашова на улице Выставочной, скульптуру солдата-сибиряка на Котовского, памятник Кирову на улице Станиславского, а также панно на Монументе славы — «Новосибирцы — фронту», «Заводы Новосибирска», «Военные конфликты», «Сибирские дивизии», «Локальные войны».

Высказать свое мнение горожане могут, отправив письмо по электронному адресу в виде прикреплённого файла по 21 июля.

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