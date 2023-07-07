Мэрия предлагает новосибирцам решить судьбу 54 памятников

Мэрия Новосибирска предлагает горожанам решить судьбу 54 памятников.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Мэрия Новосибирска предлагает горожанам решить судьбу 54 памятников, расположенных в Ленинском районе. Сейчас их размещение не соответствует требованиям.
— Основание для обсуждения — акты администрации Ленинского района о выявлении элементов монументально-декоративного оформления, размещение которых не соответствует требованиям, — сообщается в документе на сайте муниципалитета.
В частности, на суд новосибирцев вынесли бюст героя Советского Союза Барбашова на улице Выставочной, скульптуру солдата-сибиряка на Котовского, памятник Кирову на улице Станиславского, а также панно на Монументе славы — «Новосибирцы — фронту», «Заводы Новосибирска», «Военные конфликты», «Сибирские дивизии», «Локальные войны».
Высказать свое мнение горожане могут, отправив письмо по электронному адресу в виде прикреплённого файла по 21 июля.
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