В Новосибирске улицу Есенина отремонтируют за 52 миллиона

В Новосибирске стартовал ремонт улицы Есенина в Дзержинском районе. Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске стартовал ремонт улицы Есенина в Дзержинском районе. На участке в 1, 4 километра планируется положить новый асфальт, заменить бордюры, а также проверить работу ливневок, чтобы исключить затопление дороги во время дождя.

— Проверяем, правильно ли проложена ливневая канализация, полностью ли она очищена, все ли дождеприемники работают, — отметил мэр города Анатолий Локоть. — Это очень важно, так как сказывается на качестве эксплуатации дороги.

Обойдется ремонт в 52 миллиона рублей. За качеством нового асфальта будет следить независимый строительный контроль. Завершить работы планируется к августу 2023 года.

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